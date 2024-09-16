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خارج الحدود

أول صورة للمشتبه به في حادث إطلاق النار بالقرب من ترامب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

دونالد ترامب، نقلت "سي إن إن" عن قائد شرطة مقاطعة مارتن بفلوريدا قوله: إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به الذي تبحث عنه شرطة مقاطعة بالم بيتش في حادث إطلاق النار بملعب الرئيس الأمريكي السابق للجولف.

وكان مدير شرطة بالم بيتش قد قال إن المشتبه به "كان مختبئا بين الشجيرات في الملعب، وكان ترامب على بعد 300 إلى 500 متر منه".

وأضاف قائد الشرطة: "قمنا باعتقال مشتبه به في حادث إطلاق النار والتحقيق معه مستمر".


وتداولت وسائل إعلام أمريكية صورة قالت إنه للمشتبه في حادث إطلاق النار، بالإضافة إلى سيارته التي جرى توقيفها من قبل الشرطة.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" الأحد أن إطلاق النار بالقرب من ملعب الجولف الخاص بترامب "يبدو أنه محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان أنه استجاب للحادث في مقاطعة "ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا ويحقق في ما يبدو أنه محاولة اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب".

وأعلنت حملة المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة الأحد عن وقوع "إطلاق نار على مقربة منه"، مؤكدة أن الرئيس السابق ترامب في أمان.

وأفاد المتحدث باسم حملته الانتخابية ستيفن تشيونغ في بيان "الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه".

وكان ترامب يلعب الجولف في ملعبه في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، على مقربة من مقر إقامته في مارالاغو، خلال يوم ينقطع فيه عن الحملة الرئاسية، وفق تقارير إعلامية متعددة، وكان برفقة فريق الحماية الخاص به عندما تم إطلاق الأعيرة النارية.

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دونالد ترامب مقاطعة بالم بيتش حادث إطلاق النار

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