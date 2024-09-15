أنباء عن تعرض ترامب لمحاولة اغتيال جديدة، وحملته تكشف التفاصيل

أكدت حملة دونالد ترامب، إطلاق النار في محيط تواجده، مبينة أن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بخير، وطمأنت مؤيديه.

حملة ترامب تعلن إطلاق نار فى محيط تواجده

وقالت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الأحد، إن الرئيس في أمان "بعد إطلاق نار في محيطه".

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أوضح ستيفن تشيونج المتحدث باسم حملة ترامب في بيان مقتضب: "الرئيس ترامب في أمان بعد إطلاق نار في محيطه، لا توجد تفاصيل أخرى في هذا الوقت".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، تعرض لمحاولة اغتيال فى يوليو الماضى، خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، وانقذه حينها عناصر الخدمة السرية.