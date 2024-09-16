عمدة مقاطعة بالم بيتش: نجحنا في تحديد المسئول عن عملية إطلاق النار قرب منتجع ترامب

دونالد ترامب ، عقد عمدة مقاطعة بالم بيتش وممثل عن جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي مؤتمرا صحفيا كشفوا خلاله تفاصيل تتعلق بحادث إطلاق النار بملعب الجولف الخاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال عمدة مقاطعة بالم بيتش: إن جهاز الخدمة السرية "تحرك بشكل استباقي وتعامل مع الشخص المشبوه".

وأضاف: "نجحنا في تحديد المسئول عن عملية إطلاق النار قرب منتجع ترامب".

من جانبه، قال ممثل جهاز الخدمة السرية: إن ترامب "لم يكن بعيدا عن مطلق النار في ملعب الجولف".

وأوضح أن جهاز الخدمة السرية "فتح النار على الشخص"، مؤكدا أن "ترامب آمن وبخير، وهو موجود في مقر إقامته".

وتابع: "مستوى التهديد مرتفع بعد حادثة إطلاق النار بالقرب من ترامب".

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" مساء أمس الأحد أن إطلاق النار بالقرب من ملعب الجولف الخاص بدونالد ترامب "يبدو أنه محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان إلى أنه استجاب للحادث في مقاطعة "ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا ويحقق في ما يبدو أنه محاولة اغتيال للرئيس السابق ترامب".

وطمأن ترامب مؤيديه بأنه بخير وذلك عقب إطلاق نار على مقربة منه وفق فريق حملته.

وقال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية في رسالة إلكترونية للمتبرعين: "أنا آمن وبخير".

وبيّن ترامب أنه: "كانت هناك طلقات نارية في محيطي، ولكن قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة، أردت أن تسمع هذا أولا: أنا بخير وآمن. لا شيء سيوقفني. لن أستسلم أبدا".