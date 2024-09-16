الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عمدة مقاطعة بالم بيتش: نجحنا في تحديد المسئول عن عملية إطلاق النار قرب منتجع ترامب

عمدة مقاطعة بالم
عمدة مقاطعة بالم بيتش، فيتو

دونالد ترامب ، عقد عمدة مقاطعة بالم بيتش وممثل عن جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي مؤتمرا صحفيا كشفوا خلاله تفاصيل تتعلق بحادث إطلاق النار بملعب الجولف الخاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال عمدة مقاطعة بالم بيتش: إن جهاز الخدمة السرية "تحرك بشكل استباقي وتعامل مع الشخص المشبوه".

وأضاف: "نجحنا في تحديد المسئول عن عملية إطلاق النار قرب منتجع ترامب".
من جانبه، قال ممثل جهاز الخدمة السرية: إن ترامب "لم يكن بعيدا عن مطلق النار في ملعب الجولف".

وأوضح أن جهاز الخدمة السرية "فتح النار على الشخص"، مؤكدا أن "ترامب آمن وبخير، وهو موجود في مقر إقامته".

وتابع: "مستوى التهديد مرتفع بعد حادثة إطلاق النار بالقرب من ترامب".

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" مساء أمس الأحد أن إطلاق النار بالقرب من ملعب الجولف الخاص بدونالد ترامب "يبدو أنه محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.

وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان إلى أنه استجاب للحادث في مقاطعة "ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا ويحقق في ما يبدو أنه محاولة اغتيال للرئيس السابق ترامب".

وطمأن ترامب مؤيديه بأنه بخير وذلك عقب إطلاق نار على مقربة منه وفق فريق حملته.

وقال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية في رسالة إلكترونية للمتبرعين: "أنا آمن وبخير".

وبيّن ترامب أنه: "كانت هناك طلقات نارية في محيطي، ولكن قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة، أردت أن تسمع هذا أولا: أنا بخير وآمن. لا شيء سيوقفني. لن أستسلم أبدا".

إف بي آي: إطلاق النار بالقرب من ترامب يبدو أنه محاولة اغتيال

أول تعليق من كامالا هاريس على حادث إطلاق نار بالقرب من ترامب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

دونالد ترامب مقاطعة بالم بيتش مكتب التحقيقات الفيدرالي ملعب الجولف منتجع ترامب

مواد متعلقة

إف بي آي: إطلاق النار بالقرب من ترامب يبدو أنه محاولة اغتيال

أول تعليق من كامالا هاريس على حادث إطلاق نار بالقرب من ترامب

لم يكن مستهدفا، نيويورك بوست تكشف كواليس حادث إطلاق نار بالقرب من ترامب

أنباء عن تعرض ترامب لمحاولة اغتيال جديدة، وحملته تكشف التفاصيل

الأكثر قراءة

شريف إكرامي: هذه المقولة ضد مبادئ الأهلي ورمضان صبحي سيقاضي جمال علام

على مسئولية مجدي عبد الغني، هذا موقف أحمد دياب من رابطة الأندية

أول تعليق من كامالا هاريس على حادث إطلاق نار بالقرب من ترامب

منة عدلي القيعي تعلن خطبتها للفنان يوسف حشيش

تفاصيل إصابة يحيى عطية الله وموقفه من مباراة الإياب أمام جورماهيا

القبض على شاب بتهمة استدراج طالبة والاعتداء الجنسي عليها داخل شقته بالمطرية

عمدة مقاطعة بالم بيتش: نجحنا في تحديد المسئول عن عملية إطلاق النار قرب منتجع ترامب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

ads

منوعات

المزيد

شاب مكبّل اليدين يهرب من محكمة أمريكية (فيديو)

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في بورما إلى 113 شخصا

ارتفاع أعداد المصابين جراء الأمطار الغزيرة والسيول بمدينة سبها الليبية لـ39

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 15- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الكويت أسقطت عنه الجنسية بعد 35 عامًا.. من هو رئيس حكومة الغزو المعين بقرار من صدام حسين ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 16-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

عالم أزهري عن جواز سرقة الكهرباء: محدش على راسه ريشة والمساجد بتدفع (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية