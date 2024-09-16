بعد محاولة اغتيال ترامب، خبير استراتيجي يتوقع مفاجأة في الانتخابات الأمريكية

قال الدكتور طارق فهمى، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة إن إطلاق النار بالقرب من دونالد ترامب الرئيس الأمريكى السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية ليس تكرار لظاهرة استهداف لمرشحى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإنما ظاهرة العنف السياسي التى تعبر عنها مثل هذه الأفعال المرتبطة بحيازة السلاح والقوانين الخاصة بحمل السلاح، وبطبيعة الحال فأن ترامب سيواصل طريقة فى الانتخابات الأمريكية مثلما حدث فى المرة السابقة خاصة وأن رد فعل بايدن وهاريس إيجابى.

توظيف ترامب هذا الحادث لخدمة موقفه الانتخابي

وأكد فى تصريح لفيتو، أن بايدن وهاريس يخشون توظيف ترامب هذا الحادث لخدمة موقفه الانتخابي، ولكن متوقع فى كل الأحوال تصاعد العنف فى الساحة الانتخابية الأمريكية خلال الفترة القادمة، خاصة وأن تيار الشعبوية الفوضوية موجود فى الولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن تأييده للمرشح هذا أو ذاك، وبالتالى هناك تخوف على المستوى الفيدرالى من توسع شبكة العنف الموجود بالولايات المتحدة الأمريكية خاصة وأن العنف سوف يتزايد الفترة المقبلة ولن يكون مرتبط بحادثة واحدة.

سر الاستقالات التى تتم داخل جهاز الخدمة السرية الأمريكية

وتابع فهمى هذا الأمر يفسر سر الاستقالات التى تتم داخل جهاز الخدمة السرية الأمريكية المنوط بحراسة الشخصيات الهامة فى الولايات المتحدة الامريكية مثل ترامب وغيرة وفى كل الأحوال الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة على ظواهر جديدة خلال الانتخابات الرئاسية الحالية العنف سيكون أحد أسبابها الرئيسية نتيجة تصاعد الشعبوية الفوضوية فى الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذى يشير إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة لن تكون حدثا عابرا، وربما تشهد تدخلات دولية من الصين وروسيا كما كان مطروح فى هذا التوقيت فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويذكر أن أكدت حملة دونالد ترامب، إطلاق النار في محيط تواجده، مبينة أن الرئيس السابق والمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بخير، وطمأنت مؤيديه.



حملة ترامب تعلن إطلاق نار فى محيط تواجده

وقالت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الأحد، إن الرئيس في أمان "بعد إطلاق نار في محيطه".

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أوضح ستيفن تشيونج المتحدث باسم حملة ترامب في بيان مقتضب: "الرئيس ترامب في أمان بعد إطلاق نار في محيطه، لا توجد تفاصيل أخرى في هذا الوقت".



يشار إلى أن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، تعرض لمحاولة اغتيال فى يوليو الماضى، خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا، وانقذه حينها عناصر الخدمة السرية.