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خارج الحدود

إسرائيل تدفع بـ6 فرق إطفاء لإخماد حريق ناتج عن صاروخ حزب الله

جالانت، فيتو
جالانت، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن 6 فرق إطفاء تعمل على إخماد حريق في منطقة مفتوحة بمنطقة جشوريم، اندلع إثر إطلاق صاروخ من لبنان.

 

حرائق فى منطقة جشوريم بالأراضى المحتلة

ووفق القناة الـ12 الإسرائيلية، إن فرق إطفاء تعمل على إخماد حريق في منطقة مفتوحة بمنطقة جشوريم، اندلع إثر إطلاق صاروخ من لبنان.

 

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قال فى تصريحات سابقة له اليوم، إن فرص التوصل لحل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في المنطقة الحدودية بشمال إسرائيل تتضاءل.

 

تفاصيل مكالمة جالانت ووزير الدفاع الأمريكى

وعقب مكالمة هاتفية بين جالانت ووزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، مساء أمس الأحد، قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، إن جالانت أخبر أوستن أن المسار واضح فيما يتعلق باحتمالية توسع الصراع في المنطقة.

وتحدثت تقارير إعلامية، إن المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط، آموس هوكشتاين، سوف يعقد مزيداً من المباحثات في إسرائيل. ومن المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجالانت.

 

رسالة من السنوار إلى عبد الملك الحوثي

من جهة أخرى، قائد حركة حماس يحيى السنوار رسالة لعبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، شرح خلالها أسباب قيام حركة حماس بعملية طوفان الأقصى.

وأوضح السنوار أن عملية طوفان الأقصى جاءت لتوجيه ضربة للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة.

وقال: أوجه الشكر لأنصار الله (الحوثيين) على عاطفتهم الصادقة وإرادتهم الصلبة التي رأيناها في الميدان ورسائلهم.

وتابع: أبارك وصول صواريخكم لعمق الكيان الصهيوني متجاوزة طبقات الدفاع ومنظومات الاعتراض.

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السنوار طوفان الأقصى جشوريم صاروخ لبنان إسرائيل وحزب الله

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