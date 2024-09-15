جيش الاحتلال: سقوط صاروخ أطلق من اليمن بمنطقة غير مأهولة وسط إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صاروخ أرض ـ أرض سقط في منطقة غير مأهولة وسط إسرائيل، مشيرا إلى أنه أطلق من اليمن.

إطلاق صاروخ من اليمن في اتجاه إسرائيل

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر منصة "إكس": "الصاروخ أطلق من اليمن"، وإن "دوي الانفجارات التي سمعت في الدقائق الأخيرة ناتجة عن صواريخ اعتراض".

نتيجة عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أن نتيجة عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص، قائلا: لا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية.

الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراض الصاروخ

وذكرت القناة 12 العبرية أن الدفاعات الجوية أخفقت في اعتراض الصاروخ الذي أطلق اليمن.

كان المتحدث العسكري علق في وقت سابق على أصوات صافرات الإنذار، بالقول: متابعة للإنذارات قبل قليل في منطقة وسط البلاد فالحديث عن إطلاق صاروخ أرض-أرض من جهة الشرق سقط في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.

ومن الجدير بالذكر أن المسافة بين اليمن وإسرائيل تزيد على ألفي كيلومتر.

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لـ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ففي مخيم النصيرات، استشهد 3 مواطنين إثر قصف الاحتلال منزل في محيط دوار أبو صرار بالمخيم، كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب المناطق الشمالية من المخيم.

وفي مخيم جباليا، استشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة سويدان، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,182 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,280 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.