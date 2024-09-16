حزب الله: هجوم القوات اليمنية كشف ضعف الاحتلال على كافة المستويات
أشاد حزب الله بالهجوم الصاروخي النوعي الذي استهدف تل أبيب ونفذته القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية وحقق أهدافه بدقة بالغة في ظروف عسكرية معقدة، وهو ما "كشف وهن هذا الكيان المؤقت وضعفه على كافة المستويات".
وقال الحزب في بيان صحفي: "إن القرار الشجاع الذي أخذته القيادة الشريفة في اليمن العزيز بالرد على العدوان، هو تعبير حقيقي عن الموقف العام والموحد لمحور المقاومة على كافة الجبهات بمواصلة الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الشريفة والباسلة ورفع الظلم والمعاناة عنه وإيقاف حرب الإبادة العنصرية والإجرامية. "
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