الإثنين 16 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله: هجوم القوات اليمنية كشف ضعف الاحتلال على كافة المستويات

هجوم اليمن
هجوم اليمن

 أشاد حزب الله بالهجوم الصاروخي النوعي الذي استهدف تل أبيب ونفذته القوة ‌‏الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية وحقق أهدافه بدقة بالغة في ظروف عسكرية معقدة، وهو ما "كشف وهن ‌‏هذا الكيان المؤقت وضعفه على كافة المستويات".‏

وقال الحزب في بيان صحفي: "إن القرار الشجاع الذي أخذته القيادة الشريفة في اليمن العزيز بالرد على العدوان، هو تعبير حقيقي عن ‌‏الموقف العام والموحد لمحور المقاومة على كافة الجبهات بمواصلة الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني ‌‏المظلوم ومقاومته الشريفة والباسلة ورفع الظلم والمعاناة عنه وإيقاف حرب الإبادة العنصرية ‌‏والإجرامية. ‏ ‏"
 

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