الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يكشف تفاصيل لقائه مع نظيره الروسي

بدر عبد العاطى، وزير
بدر عبد العاطى، وزير الخارجية

وجه السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الشكر والتقدير إلى نظيره الروسي سيرجي لافروف على حسن الضيافة وكرم الاستقبال، الذي حظى بهما منذ وصوله إلى العاصمة موسكو بالأمس.

مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين

وأعرب عن سعادته الشديدة بالحوار الذي أجراه اليوم مع نظيره الروسي، الذي امتد لأكثر من ساعة إذ تم مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين مصر وروسيا، على رأسها العلاقات الثنائية ين الجانبين وسبل تطوير العلاقات التاريخية مع العمل على زيادة معدلات التشاور السياسي والتبادل التجاري والاقتصادي بين الطرفين.

المشروعات الاستراتيجية العملاقة

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي لافروف، أنه تم تناول عددا من المشروعات الاستراتيجية العملاقة التي يتم تنفيذها على الأراضي المصرية بالتعاون مع الأشقاء الروس، وفي مقدمتها مشروع محطة الطاقة النووية في الضبعة وأيضا مشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.

بدر عبد العاطي يجتمع مع وزير الصناعة والتجارة الروسي خلال زيارته لموسكو

بدر عبد العاطى يثمن الدور المحوري والوطني للإعلام المصرى

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بدر عبد العاطي مصر وروسيا لافروف المشروعات الاستراتيجية العملاقة

مواد متعلقة

وزير الخارجية يلتقي عددا من ممثلي الجالية المصرية في روسيا (صور)

لتعزيز العلاقات بين البلدين، وزير الخارجية يجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره بحكومة بنجلاديش المؤقتة

وزير الخارجية يتوجه إلى روسيا لتعزيز التعاون الثنائي

إثيوبيا تشعل الصراع في القرن الإفريقى باحتلال قواتها لمطارات صومالية.. رمضان قرني: مناورة إعلامية وخرق للقوانين الدولية.. مساعد وزير الخارجية السابق: أديس أبابا تنتهك السيادة الصومالية

الأكثر قراءة

رئيس شعبة الأدوية يكشف مفاجأة عن زيادات أخرى قادمة في سعر الدواء

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

ابنة ضحية القتل الخطأ على يد أحمد فتوح: «لو كانوا جابوا بابا حتة واحدة كان ممكن نسامح» (فيديو وصور)

الطماطم تقفز 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

قبل بدء جلسة محاكمته بتهمة القتل الخطأ، نص أقوال لاعب الزمالك أحمد فتوح امام النيابة العامة

ads

منوعات

المزيد

بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بسبب ملابس زوجته

مزارع روسي يحطم الرقم القياسي بأكبر يقطينة تزن 817 كيلو جرام (فيديو)

نجاح أول عملية تجول في الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

أسعار السكر اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024 بالسوق المحلى

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

في اتهام اللاعب بتعاطي المخدرات والقتل الخطأ.. 7 طلبات لمحامي أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

الاستعداد ليوم القيامة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية