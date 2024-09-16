وزير الخارجية يكشف تفاصيل لقائه مع نظيره الروسي

وجه السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، الشكر والتقدير إلى نظيره الروسي سيرجي لافروف على حسن الضيافة وكرم الاستقبال، الذي حظى بهما منذ وصوله إلى العاصمة موسكو بالأمس.

مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين

وأعرب عن سعادته الشديدة بالحوار الذي أجراه اليوم مع نظيره الروسي، الذي امتد لأكثر من ساعة إذ تم مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم البلدين مصر وروسيا، على رأسها العلاقات الثنائية ين الجانبين وسبل تطوير العلاقات التاريخية مع العمل على زيادة معدلات التشاور السياسي والتبادل التجاري والاقتصادي بين الطرفين.

المشروعات الاستراتيجية العملاقة

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي لافروف، أنه تم تناول عددا من المشروعات الاستراتيجية العملاقة التي يتم تنفيذها على الأراضي المصرية بالتعاون مع الأشقاء الروس، وفي مقدمتها مشروع محطة الطاقة النووية في الضبعة وأيضا مشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.