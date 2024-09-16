الإثنين 16 سبتمبر 2024
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حوادث

مصرع موظف دهسته سيارة على محور الأوتوستراد

جثة، فيتو
جثة، فيتو

لقى موظف مصرعه إثر اصطدام سيارة به في محور الأوتوستراد، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.

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تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم أسفر عن متوفى بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم.
 

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (موظف- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) الطريق محل البلاغ إصطدمت به سيارة "مجهولة" ولاذت بالفرار ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.
 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار  العرض على النيابة العامة.

 

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