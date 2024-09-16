مصرع موظف دهسته سيارة على محور الأوتوستراد

لقى موظف مصرعه إثر اصطدام سيارة به في محور الأوتوستراد، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم.



تلقى قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم أسفر عن متوفى بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (موظف- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) الطريق محل البلاغ إصطدمت به سيارة "مجهولة" ولاذت بالفرار ونتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.



وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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