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حوادث

سقوط 9 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة فى القاهرة

لصوص العاصمة
لصوص العاصمة

 ألقى رجال المباحث  بمديرية أمن القاهرة، القبض على 9 لصوص لارتكاب جرائم سرقات متنوعة من بينها الهواتف المحمولة وجمعية خيرية.

كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد  بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (3  أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الأميرية بأسلوب "الخطف" بإستخدام مركبة "توك توك".

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الهاتف المحمول.

 

كما ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل".. وبحوزته (5 هواتف محمولة - سلاح أبيض).

 

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف وإتهموه بالسرقة. 
 

كما ضبط (سائق بإحدى الشركات) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة (25 لفافة مواسير نحاسية خاصة بوحدات التكييف- مبلغ مالى- 2 هاتف محمول) من داخل الشركة محل عمله الكائنة بدائرة قسم شرطة شبرا.. وبحوزته (مبلغ مالى- هاتف محمول مستولى عليه).

 وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" والتصرف فى المسروقات بالبيع لعميله "سيئ النية" (صاحب مؤسسة قطع غيار تكييف)" تم ضبطه"، وأرشد عن كافة المسروقات.

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وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - 4 كاميرات مراقبة - 2 مروحة سقف - 4 هواتف محمولة - 2 ميزان ديجيتال) من داخل إحدى الجمعيات كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات.   

وتم ضبط  (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لقيامهما بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال سرقة بطاريات السيارات والإتجار فيها.

 

وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما 4 وقائع سرقة.. وأرشدا عن المسروقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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