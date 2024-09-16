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حوادث

الداخلية تنظم دورة تدريبية في مجال قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء

الداخلية تنظم دورة
الداخلية تنظم دورة تدريبية للضباط والضابطات

اختتمت أكاديمية الشرطة فاعليات إعداد وتأهيل المتدربين حول قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل" بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بالأكاديمية والتى عقدت على مدار 3 أيام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بمشاركة عدد من ضباط وضابطات الوزارة. 

وتستهدف تلك الدورة إعداد وتدريب الضباط والضابطات العاملين فى المؤسسات الإصلاحية وكذا مسئولي التدريب فى جهات الوزارة على القواعد الدولية الاسترشادية لمعاملة النزلاء التى تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع إستراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتضمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتي من بينها  (الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية  لقواعد نيلسون مانديلا – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوي الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل فى سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية -  كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).

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ويعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري فى مختلف المجالات الأمنية.

وفى نهاية الدورة التدريبية تقدم مسؤولي وخبراء التدريب بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشكر لممثلى الوزارة وأكاديمية الشرطة على الدعم المستمر لبرامجها التدريبية.

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أكاديمية الشرطة المركز المصرى للتدريب المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء عمليات حفظ السلام قواعد نيلسون مانديلا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

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