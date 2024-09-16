سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 18 سلاحا ناريا ومواد مخدرة بأسيوط وقنا

نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية ومديريتى أمن (أسيوط - قنا) فى ضبط العديد من العناصر الإجرامية لقيامهم بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.



فى أسيوط؛ تم ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما (3 بنادق خرطوش- 7 فرد محلى وعدد من الطلقات - كمية من مخدر الحشيش).





وفى قنا؛ جرى ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"، وبحوزته (4 بنادق خرطوش- 4 فرد محلى وعدد من الطلقات- كمية من مخدرى "الحشيش، الأفيون"- مبلغ مالى "من متحصلات الإتجار"- سيارة).



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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