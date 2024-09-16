إصابة 8 أشخاص بقصف أوكراني استهدف بيلجورود غربي روسي

أعلن فياتشيسلاف جلادكوف حاكم مقاطعة بيلجورود جنوب غربي روسيا، إصابة 8 أشخاص بينهم في حالة حرجة بقصف أوكراني استهدف المقاطعة صباح اليوم الاثنين.

إصابة 8 أشخاص في قصف روسي

وأضاف جلادكوف: "تسبب القصف الأوكراني للمبان السكنية بنشوب حرائق وتضرر أكثر من 15 سيارة".

قوات كييف تستهدف المناطق الحدودية بالمسيرات والصواريخ

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني.