روسيا تدمر قطارًا للجيش الأوكراني محملًا بسلاح الغرب

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي استهدف قطارًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية كان محملًا بالأسلحة الأجنبية، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

روسيا تستهدف قطارًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية

وقالت الوزارة: "استهدفت الطائرات العملياتية التكتيكية والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية قطارًا محملًا بأسلحة أجنبية، بالإضافة إلى تدمير مخزن للأسلحة الصاروخية والمدفعية".

"كما ألحق الهجوم أضرارًا بمناطق تخزين الطائرات المسيرة والقوارب المسيرة وورشة إنتاج مكونات الصواريخ العملياتية التكتيكية، فضلًا عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 148 منطقة"، بحسب الوزارة.

وأضاف البيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة 'الغرب' الروسية من السيطرة على خطوط ومواقع استراتيجية، ما حسّن الوضع التكتيكي، كما تصدت لثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات عسكرية أوكرانية، وأسفرت الاشتباكات عن خسائر تصل إلى 570 عسكريًا، وسبع مركبات ومدافع ميدانية، بالإضافة إلى محطة رادار مضادة للمدافع من طراز 'AN/TPQ-50' أمريكية الصنع. كما تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأردف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة 'المركز' الروسية التقدم في أعماق دفاعات العدو، وصدّت عشر هجمات مضادة للمجموعات الهجومية الأوكرانية، وأسفرت العمليات عن خسائر تصل إلى 545 عسكريًا، وثلاث شاحنات صغيرة".