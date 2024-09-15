الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

بسبب خديعة أمريكا وأوروبا، الرئيس الأوكراني يعترف بهزيمة جيش بلاده أمام روسيا

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

اعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم، أن قوات بلاده تعاني من خسائر كبيرة نظرا للبطء الشديد في وصول الأسلحة الغربية المطلوبة لتجهيز الجيش الأوكراني على نحو مناسب.

زيلينسكي يقر بخسائر الجيش الأوكراني فى الشرق

وأوضح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، إن الوضع في شرق كييف صعب للغاية، مضيفا أن نصف ألوية أوكرانيا هناك غير مجهزة.

 

وأضاف الرئيس الأوكراني، "لذا فأنت تخسر الكثير من الناس، تخسر الناس لأنهم ليسوا في مركبات مسلحة، ليس لديهم مدفعية، ليس لديهم قذائف مدفعية".

زيلينسكي يندد بضعف وصول الدعم من أمريكا أوروبا

وأوضح فولوديمير زيلينسكي، أن حزم مساعدات الأسلحة التي وعدت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية تصل ببطء شديد، مضيفا "نحتاج لتجهيز 14 لواء. حتى الآن لم نجهز بهذه الحزم حتى أربعة ألوية".

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