لحظة التقاء طائرات بأجنحتها عند مدخل الرياض (فيديوهات)

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية، لحظة التقاء طائرات ‎موسم الرياض مع أجنحتها عند تقاطع "كوبري الحسي" مع طريق القصيم - الرياض، ما أثار تفاعلا لدى رواد مواقع التواصل.

استعدادا لدخول العاصمة الشامخة #الرياض🇸🇦

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طائرات #موسم_الرياض في نقطة التقاء مع أجنحتها عند تقاطع كبري الحسي مع طريق القصيم - الرياض.

.#طياراتنا_فين_وصلت pic.twitter.com/isGDyIurjt — الردع السعودي ١٧٢٧م 🇸🇦 (@s_hm2030) September 15, 2024

ووثق الفيديو الذي نشرته "الإخبارية" في حسابها على منصة "إكس"، شاحنات تحمل الطائرات وأخرى تحمل الأجنحة، استعدادا لدخول الرياض، حيث ستُستخدم في فعاليات "بوليفارد رنواي" ضمن موسم الرياض.

استعدادا لدخول العاصمة..



طائرات #موسم_الرياض في نقطة التقاء مع أجنحتها عند تقاطع كبري الحسي مع طريق القصيم - الرياض

pic.twitter.com/85FznkHdyn — الأحداث السعودية (@NewsNow4KSA) September 15, 2024

وأثار مقطع الفيديو تفاعلا لدى النشطاء على منصة "إكس"، حيث أعاد الكثيرون نشره، معربين عن إعجابهم بإضافة الطائرات لموسم الرياض.

كما أظهر مقطع فيديو أهالي منطقة الحسي بمحافظة ثادق يستقبلون طائرات موسم الرياض بالقهوة السعودية والتمر، معبرين عن أن "كرم السعوديين لا يضاهيه كرم".

يذكر أن هذه الطائرات من طراز بوينغ 777-200ER، وقد خرجت من الخدمة منذ 5 سنوات، ويتم نقلها برا من جدة إلى الرياض.