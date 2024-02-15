فوائد الأوميجا 3، عديدة وتوجد في الأسماك والمكسرات

فوائد الأوميجا 3، الأوميجا 3 من الأحماض الأمينية الشهيرة التي يحتاجها الجسم يوميا وهي دهون صحية تقاوم الدهون الضارة بالجسم وتحسن من كفاءة أجهزة الجسم.

وفوائد الأوميجا 3، عديدة وتوجد على هيئة أقراص بالصيدليات كما توجد فى العديد من الأكلات وينصح الخبراء دائما بالإكثار من مصادرها.

أهمية الأوميجا 3

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الأوميجا 3 من الدهون الصحية الشهيرة التي يحتاج إليها الجسم ونالت شهرة واسعة لأهميتها في تغذية المخ ورفع معدلات الذكاء وزيادة التركيز ومهم تقديم مصادرها للطلاب طوال فترة الدراسة.

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أكلات غنية بالأوميجا 3

وأضافت منى، أن الأوميجا 3 توجد على شكل أقراص تباع بالصيدليات ولكنها توجد فى العديد من الأكلات مثل الأفوكادو والأسماك الزيتية مثل السلمون والتونة والماكريل والسردين، وكذلك توجد فى الفول السوداني واللب السوري والمكسرات والبيض وغيرهم، لذا يجب التركيز على مصادرها.

فوائد الأوميجا 3، فيتو

فوائد الأوميجا 3

وتابعت، أن هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناول مصادر الأوميجا 3 يوميا وباستمرار، ومن فوائد الأوميجا 3:

تحمي من أمراض السرطان، كما أن تناول الأسماك بشكل عام يساعد في خفض نسبة الإصابة بأمراض السرطان.

تخفض ضغط الدم المرتفع، كما أن تناول الأسماك يساعد في خفض ضغط الدم، لكن من الممكن أن يكون تأثيره في بعض الحالات ضعيف.

تزيد من فاعلية الأدوية المضادة للاكتئاب، وبالتالي فهو يحارب العديد من الأمراض النفسية، مثل: التوترات العصبية، وغيرها من الأمراض الأخرى.

مهم للمرأة الحامل لأنه يعمل على تعزيز القدرات العقلية للجنين، ويعمل على تعزيز القدرات السمعية للجنين.

تخفض نسبة الدهون والكوليسترول في الدم، كما أنها تخفض نسبة الدهنيات الموجودة في الشرايين حول القلب، وبالتالي فهي تقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

تعمل على بناء الخلايا، وتجديد الخلايا التالفة الموجودة في الجلد.

ترفع نسبة ذكاء الأطفال، فهي تساعد في بناء خلايا الدماغ، كما أنها تعمل على تجديد الخلايا التالفة، كما أن لها تأثير في محاربة التشتت وقلة الانتباه.

تعمل على تخفيف نسبة الدهون في الجسم، ولها قدرة عالية على حرق كمية من الدهون في الجسم.

الأوميجا مهمة للأشخاص الذين يرفعون الأثقال من أجل بناء العضلات في الجسم، الأمر الذي يساعد على زيادة حجم وكمية العضلات الموجودة في الجسم.

يجب تناول الأوميجا 3 إلى جانب تناول الأدوية المقاومة للالتهابات، لأنها تزيد من فعاليتها في مقاومة المرض، كما أنه فعّال في معالجة التهاب المفاصل والروماتيزم.

تساعد فى القضاء على جميع أنواع الالتهابات التي تصيب الجسم، ومن أهمها، التهابات الأوعية الدّموية والمفاصل.

تقاوم الأمراض التي تصيب القلب، حيث أنها تساعد في تنظيم ضربات القلب، وتخفيف إمكانيّة الإصابة بالنّوبات والسكتات القلبيّة التي تؤدي إلى الموت المفاجئ، كما أنّها تعمل على تنظيم عمل القلب وتقويته بشكل عام.

تعمل على تخليص الشرايين من الدهون المتراكمة، كما أنها تحمي من حدوث النزيف الدماغي.

تساعد في تقليل إفراز هرمون الأنسولين، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تقليل تراكم الدهون في الجسم.