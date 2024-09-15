أخبار مصر اليوم: مدبولي يبحث مع وزير المالية السعودي عددا من ملفات الشراكة.. إغلاق 4 مستشفيات خاصة لمخالفتها اشتراطات التراخيص.. وآخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الدور الثاني على موقع التنسيق
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
وجاءت أهم الأخبار كما يلي:
الصحة: إغلاق 4 مستشفيات خاصة لمخالفتها اشتراطات التراخيص بالسويس
تستكمل وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الثانية من المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.
موعد جلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة
سيارات جمارك مطار القاهرة، تعقد في 16 سبتمبر الجاري، بقاعة نادي الجيزة الرياضي شارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 17 لوط سيارات ولوط مواتير واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.
توجيه عاجل من وزير الكهرباء بخصوص خطط الصيانة لاستمرارية تشغيل التيار
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية عمل الوزارة تقوم على نشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى.
السكك الحديدية: خط قطار "السادات - كفر داود" ينقل 300 ألف راكب يوميا
تتوقع الهيئة القومية للسكك الحديد، أن ينقل خط قطار السادات - كفر داود ما لا يقل عن 300 ألف مواطن يوميا من العاملين بالمنطقة الصناعية بالسادات من وإلى كفر داود والأماكن القريبة منها.
رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية السعودي لبحث عدد من ملفات الشراكة
التقي الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأول لزيارته الحالية للرياض، محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي والوفد المرافق له؛ لبحث عدد من ملفات الشراكة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.
للطلاب الجدد، ننشر مصروفات كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان
أعلنت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، المصروفات الدراسية للعام الجامعى 2024-2025 لجميع الفرق.
آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الدور الثاني على موقع التنسيق
يواصل موقع تنسيق الجامعات استقبال تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة، والتي من المقرر أن تختتم يوم الثلاثاء المقبل بدلا من الاثنين، نظرا لمد باب تسجيل الرغبات يوما إضافيا لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتسجيل.
موعد اختبارات تحديد المستوى برواق الخط العربي بالجامع الأزهر لـ 3260 متقدما
تنطلق غدًا الاثنين، اختبارات تحديد من المرحلة الأولى للدارسين برواق الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بالجامع الأزهر وذلك بالفروع الخارجية، بمحافظات الغربية والإسكندرية والأقصر وأسوان وقنا وأسيوط، ويشارك في هذه الاختبارات نحو ٣٢٦٠ دارسا.
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