الأحد 15 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية السعودي لبحث عدد من ملفات الشراكة

رئيس الوزراء يلتقي
رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية السعودي
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التقي الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأول لزيارته الحالية للرياض، محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي والوفد المرافق له؛ لبحث عدد من ملفات الشراكة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أشاد في مستهل اللقاء، بما يُقدمه محمد بن عبدالله الجدعان من دعم ومساندة لمختلف الملفات المصرية، خاصة فى المنتديات والمؤسسات الدولية.


وأضاف "الحمصاني": استعرض الدكتور مصطفى مدبولي نبذة عن الأوضاع الاقتصادية المصرية الراهنة، مُجددًا في هذا السياق تأكيده أن الدولة المصرية استطاعت عبور الأزمة التي تعرّضت لها خلال الفترة الماضية، لكن لا تزال هناك مجموعة من التحديات، أبرزها الحرب في قطاع غزة، وتبعات هذه الحرب السلبية على حركة التجارة العالمية المارّة عبر البحر الأحمر، والتي كان لها تأثير مباشر وواضح على الاقتصاد المصري، إذ شهدت إيرادات قناة السويس -جرّاء ذلك- تراجعًا كبيرا، مع الأخذ في الاعتبار أن الممر الملاحي العالمي يُعد أحد أهم مصادر إيراداتنا من النقد الأجنبي.

وأوضح أن رئيس الوزراء أكد، خلال اللقاء، تطلع مصر لعقد المزيد من الشراكات الاستثمارية مع الجانب السعودي، خاصة مع قرب الانتهاء من بنود اتفاقية حماية  وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، التي من شأنها أن تفتح افاقًا جديدة وواسعة لمزيد من الشراكات المثمرة بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن اللقاء شهد استعراض عدد من ملفات التعاون بين وزارتي المالية بالبلدين، وكذا عرض فرص الشراكة في عدد من المشروعات الاستثمارية المختلفة.

وأشار "الحمصاني" إلى أن وزير المالية السعودي، أكد خلال اللقاء، أن مصر تحظى بفرص استثمارية واعدة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية لديها إرادة حقيقية ورغبة قوية في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة.

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