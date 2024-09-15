الأحد 15 سبتمبر 2024
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اقتصاد

6 بنوك تتصدر ترتيب المتعاملين بالبورصة بحسب قيم التداول خلال جلسات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تصدرت 6 بنوك ترتيب المتعاملين الرئيسين وغير الرئيسين حسب قيم التداول خلال جلسات الأسبوع؛ وجاءت كالتالي:

-البنك الأهلي المصري بقيمة تداول بلغت 141 مليار جنيه. 

- بنك قناة السويس بقيمة تداول بلغت 62.6 مليار جنيه. 

-التجاري وفا بنك ايجيبت بقيمة تداول بلغت 60.6 مليار جنيه. 

-سيتي بنك بقيمة تداول بلغت 47.7 مليار جنيه. 

-البنك العربي المحدود بقيمة تداول بلغت 33 مليار جنيه. 

-بنك كريدي أجريكول مصر بقيمة تداول بلغت 28.9 مليار جنيه. 
 

تعاملات نهاية الأسبوع 

وكانت مؤشرات البورصة قد ارتفعت بختام تعاملات جلسة الخميس 12 سبتمبر 2024، آخر جلسات الأسبوع وسجل رأس المال السوقي نحو 2069 تريليون جنيه لتخسر نحو 5 مليارات جنيه. 

حيث ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% عند مستوى 30497 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% عند مستوى 37552 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.89% عند مستوى 13277 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79%  عند مستوى 7129 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% عند مستوى 10227 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% عند مستوى 2914 نقطة.

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