الأحد 15 سبتمبر 2024
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السكك الحديدية: خط قطار "السادات - كفر داود" ينقل 300 ألف راكب يوميا

قطار، فيتو
قطار، فيتو
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تتوقع الهيئة القومية للسكك الحديد، أن ينقل خط قطار السادات - كفر داود ما لا يقل عن 300  ألف مواطن يوميا  من العاملين بالمنطقة الصناعية بالسادات من وإلى كفر داود والأماكن القريبة منها. 

وشددت الهيئة القومية للسكك الحديدية، على مراجعة التشغيل لكافة الاستعدادات قبل التشغيل الفعلى لخط  السادات كفر داود والذى يخدم قطاعا كبيرا من المواطنين ويخدم المنطقة الصناعية بالسادات.

بدأت الهيئة القومية للسكك الحديدية تجارب التشغيل لخط قطار السادات كفر داود. 

 

تجارب تشغيل خط السكك الحديدية السادات 

وقالت السكة الحديد إن تجارب تشغيل خط سكة حديد (السادات - كفر داود) جارية.

تقوم هيئة السكة الحديد حاليا بأعمال تجارب التشغيل على خط سكة حديد السادات كفر داود، ضمن خطة الهيئة فى إنشاء وصلات جديدة لخدمة المناطق الصناعية.

 

وتم دخول القطارات لأول مرة حتى محطة سكة حديد مدينة السادات على خط كفر داود السادات.

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