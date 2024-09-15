توجيه عاجل من وزير الكهرباء بخصوص خطط الصيانة لاستمرارية تشغيل التيار

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية عمل الوزارة تقوم على نشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى.

استراتيجية الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة



وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الدولة التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي.

ووجه وزير الكهرباء بالتنفيذ الدقيق لخطة الصيانة والالتزام بالجداول الزمنية وتوفير قطع الغيار المطلوبة والتى تضمن استمرارية التشغيل.

خطة الكهرباء لترشيد استهلاك الوقود



وأشار إلى أن ترشيد استهلاك الوقود وخفض الاعتماد عليه يعد سياسة عمل يومية واحد اهم المحددات للمشروعات الجديدة وكذلك رفع كفاءة الشبكات وتطوير تحديث الشبكة القومية للكهرباء.