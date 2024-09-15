الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

توجيه عاجل من وزير الكهرباء بخصوص خطط الصيانة لاستمرارية تشغيل التيار

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية عمل الوزارة تقوم على نشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفورى.

 

استراتيجية الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة


وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الدولة التى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى أكثر من 42٪، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي.

ووجه وزير الكهرباء بالتنفيذ الدقيق لخطة الصيانة والالتزام بالجداول الزمنية وتوفير قطع الغيار المطلوبة والتى تضمن استمرارية التشغيل.

خطة الكهرباء لترشيد استهلاك الوقود


وأشار إلى أن ترشيد استهلاك الوقود وخفض الاعتماد عليه يعد سياسة عمل يومية واحد اهم المحددات للمشروعات الجديدة وكذلك رفع كفاءة الشبكات وتطوير تحديث الشبكة القومية للكهرباء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الطاقات المتجددة خفض انبعاثات الكربون

مواد متعلقة

وزير الكهرباء يبحث خطة تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات

بعد وقف دعم الأسمدة، تعرف على أحدث عقوبات سرقة الكهرباء

الأكثر قراءة

إثيوبيا لن تتمكن من تخزينها، مستشار باليونسيف يكشف حقيقة بيع مياه سد النهضة

قلق في الزمالك من رحيل زيزو بشكل مجاني وهذا تصرف مجلس الإدارة

ضربة لنظام آبي أحمد، زيادة فرص الحرب بين الصومال وإثيوبيا بعد فشل المحادثات

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة، مان سيتي ينفرد بالصدارة

عبد الله إيهاب جلال يتلقى العزاء في والده بسرادق الإسماعيلي (فيديو وصور)

خدع السلطات الليبية وتقلد منصبا رفيعا بوزارة العدل، حكاية مصري تحصل على مليون و320 ألف دينار بالتزوير والتحايل

مصرع طفلة أسفل عجلات القطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بالغربية

ads

منوعات

المزيد

ارتفاع أعداد المصابين جراء الأمطار الغزيرة والسيول بمدينة سبها الليبية لـ39

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 15- 09- 2024 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الكويت أسقطت عنه الجنسية بعد 35 عامًا.. من هو رئيس حكومة الغزو المعين بقرار من صدام حسين ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، عطايا الله لرسوله في الإسراء والمعراج

حقيقة زواج والد بلقيس من جنية وهل هناك حديث نبوي عن ذلك ؟

أمينة الفتوى: يوم ميلاد النبي أفضل أيام الدنيا ويجب الإكثار فيه من الطاعات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية