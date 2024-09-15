مدارس الجيزة تستعد لاستقبال العام الدراسي الجديد

تشهد مدارس الجيزة استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد في أجواء من الحماس والطموح، تحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية.

واوضحت مديرية تعليم الجيزة أنه بعد أشهر من العمل الدؤوب، تمكنت فرق الصيانة والنظافة من إنجاز أعمال التجديد والصيانة اللازمة للمدرسة، مما جعلها بيئة تعليمية مثالية تلبي احتياجات الطلاب والمعلمين على حد سواء.

وقد شملت أعمال التجديد تحسين الفصول الدراسية والمختبرات والملاعب، وتوفير الأثاث والمعدات التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة العامة والصحة والسلامة.

وفي احتفال بهيج، تم رفع علم مصر خفاقًا في سماء مدارس الجيزة، ليكون رمزًا للفخر والانتماء للوطن، ودافعًا للطلاب لتحقيق المزيد من الإنجازات، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على أهمية غرس القيم الوطنية في نفوس الأجيال الصاعدة، وتعزيز الانتماء للوطن والحفاظ على هويته.

وبهذه المناسبة، تقدمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالشكر والتقدير إلى جميع العاملين في هذا المجال، من معلمي ومعلمات وإداريين وفنيين، الذين بذلوا جهودًا كبيرة لإنجاح هذه الاستعدادات، كما توجهت بالشكر إلى أولياء الأمور على تعاونهم واهتمامهم بأبنائهم وبناتهم.

واختتمت تعليم الجيزة بأن الاستعدادات المكثفة التي شهدتها المدارس تؤكد حرص الدولة على توفير بيئة تعليمية ملائمة لجميع الطلاب، وتساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في بناء جيل جديد من الشباب المؤهل والقادر على المنافسة في سوق العمل العالمي.