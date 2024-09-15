الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يقلب تأخره للفوز بثنائية أمام وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي، حول فريق نيوكاسل تأخره أمام وولفرهامبتون لفوز مهم بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مولينيو في ختام منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة وولفرهامبتون ونيوكاسل

تقدم وولفرهامبتون عن طريق ماريو ليمينا في الدقيقة 35 قبل أن يحقق نيوكاسل الريمونتادا ويسجل هدفين عن طريق فابيان شار في الدقيقة 74 وهارفي بارنيس في الدقيقة 79.

تشكيل نيوكاسل أمام وولفرهامبتون

بوب - شار - جولينتون - جوردون - هول - ليفرامينتو - جاكوب ميرفي - بيرن - لونجستاف - جيمارايش - إيزاك.

ترتيب وولفرهامبتون ونيوكاسل

بهذه النتيجة يحتل فريق نيوكاسل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، فيما يحتل وولفرهامبتون المركز الـ 18 برصيد نقطة وحيدة.