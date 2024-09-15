الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يقلب تأخره للفوز بثنائية أمام وولفرهامبتون
الدوري الإنجليزي، حول فريق نيوكاسل تأخره أمام وولفرهامبتون لفوز مهم بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مولينيو في ختام منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
أهداف مباراة وولفرهامبتون ونيوكاسل
تقدم وولفرهامبتون عن طريق ماريو ليمينا في الدقيقة 35 قبل أن يحقق نيوكاسل الريمونتادا ويسجل هدفين عن طريق فابيان شار في الدقيقة 74 وهارفي بارنيس في الدقيقة 79.
تشكيل نيوكاسل أمام وولفرهامبتون
بوب - شار - جولينتون - جوردون - هول - ليفرامينتو - جاكوب ميرفي - بيرن - لونجستاف - جيمارايش - إيزاك.
ترتيب وولفرهامبتون ونيوكاسل
بهذه النتيجة يحتل فريق نيوكاسل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، فيما يحتل وولفرهامبتون المركز الـ 18 برصيد نقطة وحيدة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.