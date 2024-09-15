3 دول عربية تتدخل لتحرير شاب اختطف بعد سفره للزواج من فتاة سورية

أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد، تحرير مواطن اختطف في محافظة حمص وسط سوريا، بعد ذهابه للزواج من فتاة سورية.

وذكرت الوزارة في بيان لها على موقع "فيسبوك" أن: "وزارة الخارجية أعلنت إطلاق سراح المواطن العراقي أبو الحسن حميد مساعد، والذي اختطف قبل 3 أسابيع في منطقة البياضة بريف حمص، بعد قدومه من محافظة البصرة لغرض الزواج من فتاة سورية".

وأضاف البيان أنه: "بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها سفارة العراق في دمشق وبيروت، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، والتواصل المباشر مع القيادات الأمنية في الحكومة السورية والجهات الأمنية اللبنانية، ممثلة بقيادة المخابرات، تم تحرير المواطن".

وتابع أن: "العصابة التي قامت بالاختطاف كانت قد طالبت بفدية مالية قدرها 500 ألف دولار، إلا أن السفارةالعراقية وجهاز المخابرات الوطني تمكنا من تحريره دون الدخول في أي مفاوضات مع الخاطفين، وسيتم التعامل مع الجناة وفقا للقانون من قبل الجهات المختصة".

وأكدت الوزارة "التزامها الثابت بحماية مواطنيها في الخارج، معربة "عن تقديرها للتعاون المثمر بين الأجهزة الأمنية العراقية ونظرائها في سوريا ولبنان، والذي أسهم في تحقيق هذا النجاح".