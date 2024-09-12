طهران تكشف حقيقة أسر جيش الاحتلال لشخصيتين إيرانيتين خلال عملية سوريا
ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن مصادر نفت أسر شخصيتين إيرانيتين خلال الهجوم الإسرائيلي على مصياف بسوريا، ووصفت الإعلان الإسرائيلي بأنه ادعاء كاذب.
طهران تنفي أسر قوات الاحتلال لمسئولين إيرانيين
وأوضحت الوكالة الإيرانية في تقريرها أن المصادر أكدت عدم وجود أي قوات إيرانية في الموقع المستهدف بمصياف، وكذبت حدوث إصابات أو عملية أسر.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، كشفت تقارير إسرائيلية، نقلا عن مصادر أمنية، أن قوات كوماندوز إسرائيلية تسللت إلى منشأة أمنية تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا ونجحت في تدميرها.
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