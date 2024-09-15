التحفظ على مالك عقار بولاق أبو العلا المنهار

تباشر نيابة بولاق ابو العلا الجزئية، اليوم الأحد، إجراءاتها في انهيار عقار مكون من 3 طوابق، بمنطقة بولاق أبو العلا، دون وقوع إصابات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات، والتحفظ على مالك العقار، وإخلاء العقارات المجاورة له.

انهيار عقار فى بولاق أبو العلا

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار عقار مكون من 3 طوابق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والاجهزة المختصة الى مكان البلاغ، وفرض كردون أمنى فى موقع البلاغ.

فيما يقوم رجال الشرطة بسماع أقوال الشهود لبيان عدد قاطنيه وملابسات الحادث، فيما تقوم فرق الانقاذ البرى التابعة للحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.