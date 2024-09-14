السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس دجال ومساعده بتهمة النصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر

حبس متهم
حبس متهم

 أمرت النيابة العامة بحبس دجال ومساعده بتهمة النصب على المواطنين، بزعم فك أعمال السحر وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحانى؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 

ضبط عاطل للنصب والاحتيال على المواطنين فى التجمع الخامس 

ضبط عنصر إجرامى يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين–مقيمين بمحافظة القاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

 

النصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر 

 وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"– الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإدارة العامة لحماية الآداب الإحتيال على المواطنين أعمال الدجل والسحر اعمال الدجل أعمال السحر النصب والاحتيال على المواطنين النصب على المواطنين

مواد متعلقة

ضبط عاطل للنصب والاحتيال على المواطنين فى التجمع الخامس 

ضبط عنصر إجرامى يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة

ضبط عصابة تجار السلاح بـ 3 محافظات

ضبط عامل اختطف ابن جامع خردة لسرقة محتويات وطلب فدية بروض الفرج

ضبط تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية لتسهيل الحصول على قروض بالجمالية

ضبط مالك معرض سيارات غسل 35 مليون جنيه حصيلة تجارة عملة

ضبط صاحب مطبعة بدون تفويض فى عابدين

تحرير 1211 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الأكثر قراءة

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

مصدر بالسكك الحديدية يكشف سبب وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

تعليمات خاصة من وزير النقل بعد حادث تصادم قطارى الزقازيق

ads

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية