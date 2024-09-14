حبس دجال ومساعده بتهمة النصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر

أمرت النيابة العامة بحبس دجال ومساعده بتهمة النصب على المواطنين، بزعم فك أعمال السحر وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحانى؛ 4 أيام على ذمة التحقيقات.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخصين–مقيمين بمحافظة القاهرة) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهما الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

النصب على المواطنين بزعم فك أعمال السحر

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"– الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.