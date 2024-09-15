حبس عنصر إجرامي لحيازته كميات من المخدرات بالمقطم

قررت النيابة العامة حبس عنصر إجرامي بالقاهرة لحيازته كميات من المواد المخدرة، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كميات من المخدرات بـ 8 ملايين جنيه بالمقطم

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بالقاهرة) بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه.. وبحوزته (كمية لمخدر البودر وزنت 3 كيلو جرامات - كمية لمخدرى "الحشيش – الآيس" – سيارة – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – 2 هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 8 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.