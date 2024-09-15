بدون ركاب، تسيير قطار الإسماعيلية المتسبب في حادث التصادم بالشرقية (فيديو وصور)

حادث قطاري الزقازيق ، تمكن عمال السكك الحديدية بمساعدة رجال الحماية المدنية من إعادة تشغيل قطار الاسماعيلية، أحد القطارين المتسببين في حادث التصادم الذي وقع في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وتسييره بدون ركاب في اتجاه محافظة الإسماعيلية لصيانته.

كما أبعد رجال الحماية المدنية القطار الأخر عن قضبان السكة الحديد لفتح الطريق امام عودة حركة القطارات مرة أخرى.

وكانت حركة القطارات عادت إلى طبيعتها صباح اليوم الأحد، بعد رفع آثار حادث تصادم قطارين في الزقازيق بمحافظة الشرقية، نتيجة إهمال عامل التحويلة.

وواصل رجال الحماية المدنية جهودهم لرفع حطام القطارين من خلال الاستعانة بأوناش لعودة حركة القطارات في الاتجاهين.

وفاة الضحية الرابعة لحادث قطاري الزقازيق

وكان قد لفظ “رمضان حسن حنفي” 72 سنة مقيم الزقازيق أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى جامعة الزقازيق محافظة الشرقية متأثرا بجروحه الخطيرة (كسورمتعددة بالجسد ونزيف بالبطن) إثر حادث تصادم قطاري الكوبري الجديد ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 4 وفيات.

عناني يكشف آخر التطورات الصحية لمصابي حادث قطاري الزقازيق

كما أعلن الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب البشري جامعة الزقازيق، خروج 20 مصابا في حادث قطاري الشرقية من طوارئ مستشفى الجامعة بعد تلقي العلاج اللازم لهم من إجمالي 38 حالة (24 رجلا، 11 سيدة و3 أطفال).

وأوضح عناني، أن الحالات التى تم السماح بخروجها من الطوارئ تم إخضاعها لكافة الفحوصات الإكلينيكية والأشعات والتأكد من عدم وجود ضرورة لحجزهم حيث لم تكن هناك إصابات أو وجود كدمات خفيفة لديهم.