الأحد 15 سبتمبر 2024
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محافظات

إقبال أطفال الإسماعيلية على أنشطة الأوقاف بالمساجد (صور)

جانب من فعاليات اللقاء،
جانب من فعاليات اللقاء، فيتو

تواصل مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، فعاليات خطة الأنشطة الصيفية الموجهة للأطفال والنشء، والتى تقام تحت رعاية فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف.   

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فعاليات لقاء الطفل 

وشهد المسجد الكبير بمركز ومدينة القنطرة غرب، إقبالا من الأطفال للمشاركة في فعاليات لقاء الطفل والذى نفذته إدارة أوقاف القنطرة غرب.   

جانب من فعاليات اللقاء، فيتو

أبرز الحضور خلال اللقاء 

جاء ذلك في حضور الدكتور محمد عبدالمعبود مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية والشيخ عامر عبد العال عوض إمام وخطيب المسجد.  

 

فعاليات لقاء الطفل 

وشملت فعاليات برنامج لقاء الطفل أنشطة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، وكذا عقد جلسات لدراسة الحديث والتفسير. 

جانب من فعاليات اللقاء، فيتو

وعلى صعيد آخر عقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اجتماعًا موسعًا مع قيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديري المناطق على مستوى الجمهورية بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور أحمد عطية أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومحمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة، والمستشار عبد الله خلف نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، وعدد من قيادات هيئة الأوقاف ومديري المناطق. 

جانب من فعاليات اللقاء، فيتو

وهنأ وزير الأوقاف قيادات الهيئة ومديري المناطق وجميع العاملين بهيئة الأوقاف المصرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

جهود العاملين بهيئة الأوقاف المصرية
 

وخلال الاجتماع ثمن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف جهود العاملين بهيئة الأوقاف المصرية، وتحقيق أعلى العوائد والأرباح التي تتنامى بشكل مستمر في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) المستديمة بصون أصول الأوقاف وأعيانها واستثمار عوائدها بما يحقق الصالح العام.

وأكد وزير الأوقاف أن هناك آلية عمل جديدة ستشهدها الهيئة خلال الأيام المقبلة، وسيتم تطبيقها على أرض الواقع لرفع مستوى العمل بالهيئة، والقفز بأداء العاملين وتحسين قدراتهم، واستمرار آلية التطوير، وتعظيم استثمارات الهيئة، والحفاظ على أعيان الوقف.

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