مصرع عامل دليفرى سقط في بئر مصعد عقار بالإسماعيلية

لقي عامل دليفري مصرعه، اليوم السبت جراء سقوطه، في بئر أسانسير بأحد الأبراج السكنية في محافظة الإسماعيلية.

إخطار بمصرع عامل دليفرى

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت إخطارا بسقوط أسانسير أحد الأبراج السكنية الشهيرة بشارع عرابى في الإسماعيلية، وبداخله عامل دليفرى كان يقوم بتوصيل احد الطلبات إلى أحد العملاء بالدور الثامن بالبرج .

انتقال الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، وفرقة من الدفاع المدني إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارة إسعاف

كما دفع مرفق الإسعاف بالإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثة العامل إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

وتبين أن المتوفي يدعى كريم أشرف شاب يبلغ من العمر 28 عاما يعمل في توصيل الطلبات.

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