وزير النقل يعاين غرفة التحكم الآلى بموقع حادث قطارى الشرقية

عاين الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة نائب رئيس الوزراء، منذ قليل غرفة التحكم الآلى بالقرب من حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق، في محافظة الشرقية للوقوف على أسباب وقوع الحادث.

الأجهزة الأمنية تفرض كردونا أمنيا

وفرضت الأجهزة الأمنية بالشرقية كردونا أمنيا ومنعت أي شخص من التواجد بمكان الحادث.



وتحفظت الأجهزة الأمنية المختصة، في محافظة الشرقية على عامل التحويلة المسئول عن موقع حادث تصادم قطاري الزقازيق بمحافظة الشرقية، للتحقيق معه للوقوف على أسباب الحادث.



وصول فريق من النيابة لمعاينة مكان الحادث

ووصل فريق من النيابة العامة، قبل قليل من مساء اليوم السبت، لموقع حادث قطارين وتفريغ الكاميرات، والاستمتاع لشهود العيان فى حادث تصادم قطاري الشرقية والذى وقع أمام مزلقان وادي النيل في مدينة الزقازيق.



متابعة الحادث

وكانت قد قالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أنه فور وقوع الحادث انتقل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إلى المكان لمتابعة الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات

الدفع بسيارات الإسعاف

هذا وقد أضافت المتحدثة الرسمية أنه وبناءا عن ما ورد من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الإبلاغ عن وقوع تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد جاري حصر الإصابات فضلا عن توجيه ٢٥ سيارة إسعاف لمكان الحادث.

رفع درجة التأهب بالمستشفيات

وأضافت المتحدثة الرسمية إلى قيام المهندس حازم الأشموني برفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات العامة والمركزية والتنسيق مع الهيئة العامة للسكك الحديدية لإتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بتسيير حركة القطارات في خطوط بديلة تزامنًا مع وقوع الحادث.

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