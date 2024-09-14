ختام برنامج التطوير الإداري والموارد البشرية بالإسماعيلية (صور)
اختتمت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية الدورة التدريبية للتطوير الإداري والموارد البشرية والتى نظمتها إدارة التدريب والمدارس.
مدة التدريب والمستهدف منه
حيث استمرت فعاليات الدورة لمدة ثلاثة أيام لعدد 35 متدربا من الأطباء البشريين،الأسنان، الصيادلة، التمريض والإداريين ضمن خطة الربع الأول للدورات التدريبية التابعة لقطاع التدريب والبحوث.
المحاضرون خلال الدورة
حاضر فى الدورة هاني جلال مدير إدارة الموارد البشرية وتناول التعريف بإدارة الموارد البشرية،الإدارة والتدوير الوظيفي، مقاومة التغيير،التطوير الوظيفي، الفرق بين شئون العاملين والموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي والجودة الشاملة.
توزيع شهادات اجتياز الدورة على المتدربين
وفى ختام الدورة التدريبية تم توزيع شهادات باجتيازها على المتدربين، أشرفت على الدورة الدكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بالإسماعيلية.
ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الصحة على رفع كفاءة وتنمية العنصر البشرى وتحت رعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.
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