الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، ونتنياهو: نستعد لتنفيذ عملية واسعة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بشن جيش الاحتلال غارات على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو: "نحن بصدد عملية واسعة وقوية في الجبهة الشمالية".

اندلاع حرائق عدة بشمال إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة ميتات بالصواريخ وتحقيق إصابة مباشرة.

وقال حزب الله: "هاجمنا بسرب من المسيرات تمركزا للواء 769 من فرقة الجليل في عين مرغليوت غرب كريات شمونة".

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بدوي صافرات الإنذار في مرغليوت وكريات شمونة شمالي إسرائيل.

 

رصد 55 صاروخا أُطلقت من جنوب لبنان خلال ساعة واحدة

كذلك أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رصد 55 صاروخا أُطلقت من جنوب لبنان خلال ساعة واحدة.

في حين أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 6 فرق إطفاء تحاول السيطرة على حريق في منطقة عميعاد بالجليل الأعلى بعد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

وأطلقت عدة صواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة، مما أسفر عن اندلاع حرائق عدة بشمال إسرائيل.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي: رصدنا 55 صاروخا أطلقت من لبنان خلال ساعة

صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق شمالي إسرائيل


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