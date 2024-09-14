الإمارات: لسنا مستعدين لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية

كشف وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد اليوم السبت عن موقف بلاده من "دعم اليوم التالي" لما بعد الحرب في قطاع غزة، وحدد شروط هذا الدعم.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب الشيخ عبد الله بن زايد: "الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية".

عرقلة التوصل لاتفاق يوقف النار في قطاع غزة

في سياق متصل، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو من يعرقل الصفقة ويفشلها وسياسته تؤدي إلى مقتل الرهائن.

الامارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية — عبدالله بن زايد (@ABZayed) September 14, 2024

وتابعت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة لوسائل إعلام عبرية: "ما دام نتنياهو في سدة الحكم في إسرائيل فإن هذه الحرب ستستمر إلى الأبد.. وتوسيع العملية العسكرية في الشمال دون عقد صفقة تبادل هو حكم بالإعدام على الأسرى".