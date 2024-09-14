الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

مظاهرات تل أبيب،
مظاهرات تل أبيب، فيتو

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل الرهائن في قطاع غزة مع حركة حماس.

 

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قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إن رئيس الوزراء  بنيامين نتنياهو هو من يعرقل الصفقة ويفشلها وسياسته تؤدي إلى مقتل الرهائن.

وتابعت عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة لوسائل إعلام عبرية: "ما دام نتنياهو في سدة الحكم في إسرائيل فإن هذه الحرب ستستمر إلى الأبد.. وتوسيع العملية العسكرية في الشمال دون عقد صفقة تبادل هو حكم بالإعدام على الأسرى".

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