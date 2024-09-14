أخبار مصر اليوم: ارتفاع ضحايا حادث تصادم قطاري الزقازيق.. حقيقة الخطبة المثيرة للجدل.. مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة يومًا إضافيًا

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:





ارتفاع حالات وفاة حادث تصادم قطاري الزقازيق إلى 3 بينهم طفلان

حادث قطار الزقازيق، أفادت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل منذ قليل، ارتفاع حالات وفاة حادث قطاري الزقازيق إلى 3 وفيات بينهم طفلان، ووصول عدد الإصابات إلى 46 مصابا.





رئيس الوزراء يوجه بتوفير الرعاية الطبية للمصابين بحادث تصادم قطاري الزقازيق

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطورات حادث تصادم قطارين اليوم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.



وتلقى رئيس الوزراء تقريرًا من وزارة النقل تضمن وقوع حادث اصطدام قطار ركاب رقم 281 المتجه من الزقازيق للإسماعيلية بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة الى الزقازيق، وقد تم تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.

علاقة آثمة، الأوقاف تكشف حقيقة الخطبة المثيرة للجدل داخل كومباوند شهير

أكد القطاع الديني بـ وزارة الأوقاف أن ما نشر بشأن خطيب الجمعة الماضية في كومباوند ماونتن فيو فالمكان المشار إليه زاوية وليست مسجدًا، وأن الخطيب الذي قام بإلقاء خطبة الجمعة في هذه الزاوية هو الشيخ محمود محمود بسيوني علي بسيوني واعظ بالأزهر الشريف بالمنوفية.





التقرير المبدئي لـ تصادم قطارى الزقازيق يكشف المتسبب في الحادث

انتهت الهيئة القومية للسكك الحديد من إعداد التقرير المبدئى لحادث تصادم قطارى الشرقية تمهيدا لإعداد تقرير مفصل عن الحادث، واتهم التقرير المبدئى كلا من عامل التحويلة وقائد القطار الخلفي بالتسبب في الحادث.





حادث قطاري الشرقية، وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد بمستشفيات جامعة الزقازيق

يتابع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حادث تصادم قطاري الزقازيق الذي وقع اليوم السبت، ووجه بسرعة رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة الزقازيق؛ لاستقبال الحالات المُصابة وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم.





وزيرة التضامن تتابع حادث تصادم قطاري الزقازيق وتوجه بتقديم الدعم اللازم

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية، ما أسفر عن مصرع شخص واصابة 18 آخرين حتى الآن.





تعليمات خاصة من وزير النقل بعد حادث تصادم قطارى الزقازيق

شدد الفريق كامل الوزير وزير النقل على قيادات السكك الحديد سرعة إعداد تقرير مفصل عن حادث تصادم قطارى الشرقية، وذلك لتفادى تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى وسرعة تقديم المتسبب للمحاسبة.





أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

أفادت قناة “اكسترا نيوز” في نبأ عاجل منذ قليل، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع حادث قطار الزقازيق ويوجه بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين.





التعليم تصدر كتابًا دوريًا بشأن تحصيل مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكتروني

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابًا دوريًا بشأن تنظيم إجراءات وآليات تحصيل قيم مقابل أداء خدمة القيد والتسجيل والحفظ الإلكترونى المقررة بالمادة الخامسة من القرار الوزارى رقم (١٦٢) والصادر بتاريخ ١٢/ ٩/ ٢٠٢٤ بشأن الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم.





مد التقديم لتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة يومًا إضافيًا

تنسيق الجامعات 2024، وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة المصرية في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري.





تعرف على إجازات الموظفين خلال شهر أكتوبر 2024

يبحث العديد من الموظفين في الجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص عن عدد أيام الإجازات التي يحصلون عليها خلال شهر أكتوبر 2024، حيث لم يتبق من الإجازات الرسمية في هذا العام إلا يومين، وهما إجازة المولد النبوي والمقرر الحصول عليها غدا الأحد ال15 من سيتمبر وإجازة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر في الشهر القادم.





تصل إلى 65 ألف جنيه، تعرف على أسعار برامج العمرة للموسم الحالي

أكد ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق، أن أسعار برامج العمرة للعام الحالي والتي ستنطلق أولى رحلاتها خلال أيام ستبدأ من 37 ألف جنيها للبرامج الاقتصادية وتختلف الأسعار وفقا للخدمات ومدة إقامة المعتمرين خلال عمل المناسك.



