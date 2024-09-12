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أخبار مصر

وزير الأوقاف: آلية عمل جديدة ستشهدها هيئة الأوقاف وتطبيقها على أرض الواقع

الدكتور أسامة الأزهري،
الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيتو

عقد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اجتماعًا موسعًا مع قيادات هيئة الأوقاف المصرية ومديري المناطق على مستوى الجمهورية بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور أحمد عطية أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومحمد سالم مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف المصرية، والمستشار عبد الله خلف نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية، وعدد من قيادات هيئة الأوقاف ومديري المناطق.

وهنأ وزير الأوقاف قيادات الهيئة ومديري المناطق وجميع العاملين بهيئة الأوقاف المصرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

جهود العاملين بهيئة الأوقاف المصرية


وخلال الاجتماع ثمن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف جهود العاملين بهيئة الأوقاف المصرية، وتحقيق أعلى العوائد والأرباح التي تتنامى بشكل مستمر في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) المستديمة بصون أصول الأوقاف وأعيانها واستثمار عوائدها بما يحقق الصالح العام.

وأكد وزير الأوقاف أن هناك آلية عمل جديدة ستشهدها الهيئة خلال الأيام المقبلة، وسيتم تطبيقها على أرض الواقع لرفع مستوى العمل بالهيئة، والقفز بأداء العاملين وتحسين قدراتهم، واستمرار آلية التطوير، وتعظيم استثمارات الهيئة، والحفاظ على أعيان الوقف.

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