تفاصيل مناقشات ضوابط العمرة للموسم الجديد.. تفويج أولى رحلات العمرة في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري.. والاستقرار على العمل بنظام السقف المفتوح لتأشيرات العمرة

تترقب شركات السياحة إعلان وزارة السياحة والآثار اعتماد ضوابط العمرة للموسم الحالي 1446 هـ، خاصة في ظل تأخر إعلان الوزارة عن إعلان ضوابط العمرة وبدء تفويج رحلات المعتمرين إلى الأراضي السعودية لعمل مناسك العمرة، خاصة أنه موسما الحج والعمرة اللذين يعدان موسمين أساسيين لعمل الشركات في تسفير المواطنين الراغبين في عمل مناسك الحج والعمرة.

تنظيم برامج لسفر المواطنين الراغبين في عمل مناسك العمرة

يأتي ذلك في ظل انتشار إعلانات من بعض الشركات والجهات غير المرخصة لتنظيم برامج لسفر المواطنين الراغبين في عمل مناسك العمرة، وذلك باستخدام تأشيرات الترانزيت وتأشيرات الزيارات التي تسمح لحامليها بعمل مناسك العمرة، وسط إقبال كبير عليها من المواطنين خاصة في ظل انخفاض أسعارها عن أسعار برامج العمرة الرسمية واستمرار إغلاق موسم تفويج رحلات العمرة حتى الآن.

بداية تفويج رحلات العمرة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري

من جانبه أكد أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحي، أن اللجنة العليا للحج والعمرة ستعقد اجتماعا لمناقشة عدد من بنود الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجديد، وسيتم بعدها تحديد موعد لتسجيل الشركات الراغبة في العمل بالموسم الحالي، علي أن يكون بداية تفويج رحلات العمرة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري.

نظام السقف المفتوح لتأشيرات العمرة للموسم

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحي في تصريحات لـ«فيتو»، أن تم الاستقرار علي العمل بنظام السقف المفتوح لتأشيرات العمرة للموسم الحالي وعدم التقييد بكوتة للشركات خلال الموسم، وذلك ضمن خطط الوزارة للقضاء علي السوق الموازية في العمل بموسم العمرة.

وأشار إلى أن أسباب تأخر انطلاق موسم العمرة في مصر حتي الوقت الحالي يرجع الي استمرار وجود تحقيقات مكثفة من قبل وزارة السياحة لمعرفة الشركات التي قامت بتسفير رحلات لسفر مواطنين لعمل مناسك الحج خلال الموسم الماضي باستخدام تأشيرات الزيارة والتي يحظر على حامليها عمل مناسك الحج بها، مما تسبب في وفاة أعداد كبيرة من المصريين هناك أثناء عمل المناسك بسبب عدم وجود خدمات إعاشة لهم اثناء عمل المناسك وخاصة في مشعري منى وعرفات.

فضلا عن تأخر إعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة والتي تم إعادة تشكيلها مؤخرًا برئاسة سامية سامي رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار وعضوية كل من ناصر ترك ممثلا عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد إبراهيم ويسري السعودي ووليد خليل ممثلين عن غرفة شركات السياحة بالإضافة إلى بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار والجهات الأخرى بالدولة.

الضوابط المنظمة لموسم العمرة

وأوضح أن الضوابط المنظمة لموسم العمرة لن تختلف كثيرا في ضوابط مواسم العمرة للسنوات الماضية إلا في بند وحيد وهو شرط وجود خطاب ضمان بقيمة 5 ملايين جنيها لأي شركة سياحية تعمل بموسم العمرة، وهو البند التي تسبب في وجود أزمة حاليا بين الشركات وهو ما سيؤدي إلى عدم دخول أكثر من 90% من الشركات من العمل بالموسم بسبب عدم وجود السيولة الكافية من جانب أغلب الشركات لدفع قيمة خطاب الضمان في البنوك لتنظيم رحلات العمرة، مشيرا إلى أنه يجري التفاوض لتخفيضه إلى 2 أو 3 ملايين على الأكثر لضمان مشاركة أكبر قدر ممكن من الشركات وضمان عدم اتجاه الشركات غير المنظمة لرحلات في موسم العمرة للعمل من الأبواب غير الشرعية أو باستخدام تأشيرات مخالفة للعمرة.



وتسود حالة من القلق الشديد بين شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية بعد الأنباء التى ترددت مؤخرا بصدور قرار حكومى برفع قيمة خطاب الذى ستقدمه كل شركة منظمة لرحلات العمرة إلى 5 ملايين جنيه، وذلك لضمان عدم مخالفة الشركات العاملة بموسم العمرة لأي مخالفة خلال الموسم، وذلك بسبب ارتفاع الوفيات في صفوف المصريين المسافرين بتأشيرات الزيارة لموسم الحج خلال الموسم الماضي وغير المصرح لحامليها بالحج بما يخالف الضوابط والإجراءات المعمول بها فى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية لعمل مناسك الحج.