حزب الله يستهدف ثكنة ميتات وتمركزا للواء 769 بجيش الاحتلال

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم السبت، استهداف تجمع لجنود الاحتلال في محيط ثكنة ميتات بالصواريخ وتحقيق إصابة مباشرة.

وقال حزب الله: "هاجمنا بسرب من المسيرات تمركزا للواء 769 من فرقة الجليل في عين مرغليوت غرب كريات شمونة".

اندلاع حرائق عدة بشمال إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بدوي صافرات الإنذار في مرغليوت وكريات شمونة شمالي إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رصد 55 صاروخا أُطلقت من جنوب لبنان خلال ساعة واحدة.

في حين أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 6 فرق إطفاء تحاول السيطرة على حريق في منطقة عميعاد بالجليل الأعلى بعد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

وأطلقت عدة صواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة، مما أسفر عن اندلاع حرائق عدة بشمال إسرائيل.