السبت 14 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

كتائب القسام تعلن تفجير 6 عبوات في آليات الاحتلال بالضفة الغربية

كتائب القسام تعلن
كتائب القسام تعلن تفجير6 عبوات في آليات الاحتلال بالضفة

 أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، أن عناصرها فجروا 6 عبوات بآليات جيش الاحتلال خلال الاجتياح الأخير لمحافظة طولكرم بالضفة الغربية، لافتة إلى وقوع طواقمها بين قتيل وجريح.

 

قنص موظف بالأونروا في الضفة الغربية 

في سياق متصل، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، أمس الجمعة، مقتل أحد موظفيها في فلسطين بنيران قناص إسرائيلي شمال الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأونروا في بيان لها إنه: "تم إطلاق النار على، سفيان جابر عبد جواد، وقتله برصاصة قناص وهو على سطح منزله خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح الخميس 12 من سبتمبر".

وأضافت الأونروا، أن "عامل الإغاثة سفيان جابر كان يعمل عامل صحة بيئية في مخيم الفارعة، وهو متزوج ويعول خمسة أطفال".

وبحسب الوكالة، تعد هذه الحادثة -قنص أحد موظفيها- هي الأولى التي يُقتل فيها موظف للأونروا في الضفة الغربية منذ أكثر من عشر سنوات.

 

الأونروا تؤكد مقتل أحد موظفيها بنيران قناص إسرائيلي في الضفة الغربية

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