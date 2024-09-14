جيش الاحتلال الإسرائيلي: رصدنا 55 صاروخا أطلقت من لبنان خلال ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رصد 55 صاروخا أُطلقت من جنوب لبنان خلال ساعة واحدة.

في حين أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 6 فرق إطفاء تحاول السيطرة على حريق في منطقة عميعاد بالجليل الأعلى بعد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

لبنان يطلق الصواريخ شمال إسرائيل

وأطلقت عدة صواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة، مما أسفر عن اندلاع حرائق عدة بشمال إسرائيل.

وبحسب «الغد» فإن حرائق كبيرة اندلعت في عدة مناطق بشمال إسرائيل جراء صواريخ أطلقت من لبنان.

فيديو هروب نتنياهو من صواريخ حماس

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو، وهو يركض هاربًا، مع سماع أصوات صفارات الإنذار في الخلفية.

وعادة ما تنطلق صفارات الإنذار في إسرائيل للتحذير من إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ أو عمليات تسلل نحو المستوطنات أو الداخل، وفي المقطع قال مروجوه إنها دوت للتحذير من صواريخ انطلقت من قطاع غزة.

وبعد التدقيق، تبيّن أن هذا الفيديو، يعود إلى عام 2021، ويظهر فيه نتنياهو راكضًا بالفعل، ولكن ليس هربًا وخوفًا من صواريخ "حماس"، بل كان في عجلة من أمره لحضور جلسة، بحسب "فرانس برس".