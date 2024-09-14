صافرات الإنذار تدوي في عدة مناطق شمالي إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، بدوي صافرات الإنذار في مرغليوت وكريات شمونة شمالي إسرائيل.

اندلاع حرائق عدة بشمال إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رصد 55 صاروخا أُطلقت من جنوب لبنان خلال ساعة واحدة.

في حين أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 6 فرق إطفاء تحاول السيطرة على حريق في منطقة عميعاد بالجليل الأعلى بعد سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

وأطلقت عدة صواريخ من لبنان تجاه الأراضي المحتلة، مما أسفر عن اندلاع حرائق عدة بشمال إسرائيل.