اندلاع حرائق في شمال إسرائيل بسبب صواريخ لبنان

أطلقت عدة صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي المحتلة، مما أسفر عن اندلاع حرائق عدة بشمال إسرائيل.

وبحسب «الغد» فإن حرائق كثيفة اندلعت في عدة مناطق بشمال إسرائيل جراء صواريخ أطلقت من لبنان.

فيديو هروب نتنياهو من صواريخ حماس

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وهو يركض هاربًا، مع سماع أصوات صفارات الإنذار في الخلفية.

وعادة ما تنطلق صفارات الإنذار في إسرائيل للتحذير من إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ أو عمليات تسلل نحو المستوطنات أو الداخل، وفي المقطع قال مروجوه إنها دوت للتحذير من صواريخ انطلقت من قطاع غزة.

وبعد التدقيق، تبيّن أن هذا الفيديو، يعود إلى عام 2021، ويظهر فيه نتنياهو راكضًا بالفعل، ولكن ليس هربًا وخوفًا من صواريخ "حماس"، بل كان في عجلة من أمره لحضور جلسة، بحسب "فرانس برس".