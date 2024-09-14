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تأجيل أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابى أجبر مواطنا علي التصوير عاريا

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

أصدرت محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت، برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة حاتم مجدي عبد الله، قرارا بتأجيل أولي جلسات محاكمة تشكيل مكون من 7 أفراد بينهم سيدتين، متهمين بخطف مواطن وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه إلى جلسة منتصف أكتوبر المقبل، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين والضحية

بداية أحداث الواقعة وبلاغ لمدير أمن الفيوم

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة، وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض علي 3 متهمين وفر 4 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة لم ينكروا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وبعد انتهاء التحقيقات تم إحالة القضية إلى المحكمة لتنظر أولى جلساتها اليوم السبت.

تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة كما هو مثلت لأوراق القضية

وكان قد جاء في أوراق القضية أن التحريات الاولية، اثبت ان كلا من  "هشام.خ، ومحمد ع،  وفرح م، وصبحة م، وتامر ي، وهاني.م"، أجبروا المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولي عاريًا  تحت التهديد، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا علي متعلقاته الشخصية وهاتفعه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه، وبعد إحالة القضية للمحكمة أصدرت قرارها السابق.

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