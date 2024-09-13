محام يذبح شقيقته ويضرم النار بجثتها بسبب المخدرات في الفيوم

أقدم محام بمحافظة الفيوم، على ذبح شقيقته وإضرام النار في جسدها، بسبب رفضها منحه مبلغ مالي لشراء مواد مخدرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة، وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني حول منزلهم بشارع العبودي، دائرة قسم شرطة أول الفيوم.

تفاصيل قتل محام لشقيقته وإضرام النار في جثمانها

وكان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد حسن ابو عقرب مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بتلقي بلاغًا من الأهالي، بشارع عبودي بحي المسلة، عن ذبح سيدة علي يد شقيها، الذي أضرم النار في جسدها بعد قتلها.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم، الي موقع البلاغ، ودفعت هيئة الاسعاف بسيارة اسعاف، لنقل جثة المجني عليها، وتبين من المعاينة الأولية أن مشاجرة نشبت بين محام وشقيقته، بسبب رفضها اعطاءه مبلغ من المال بغرض شراء مواد مخدرة، فاستل سلاح أبيض "سكين"، كان لين طيات ملابسه، وسدد لها عدة طعنات نافذة، واضرم النار في جسدها بعد ان فارقت الحياة.

قرار النيابة العامة والتصريح بدفن الحثة

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بقسم شرطة أول الفيوم، وأحيل الي النيابة المختصة وصرح وكيل النيابة بدفن الحثة، بعد مناظرة الكب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل عن أسباب وساعة الوفتة، وكاب تحريات ادارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولي التحقيق.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.