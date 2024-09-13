السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

غدا، محاكمة تشكيل عصابي أجبروا مواطنا على التصوير بأوضاع مخلة

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

تنظر محكمة الفيوم الكلية، غدا السبت القضية رقم 2060 حصر كلي الفيوم، المتهم فيها تشكيل عصابي مكون من 7 أفراد بينهم سيدتان، بتهمة خطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن هددوه بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو بالتشكيل استدرجته إلى شقة تابعة لهم باعتبار أنها مكتب عقارات.

تفاصيل الأحداث

وترجع أحداث القضية إلي بداية العام الحالي 2024 عندما كان يبحث "  أيمن. أ. ع " عن وحدة سكنية ليشتريها سكنا لا سرته، واتفق مع " عزيزة.م ع " باعتبار أنها موظفة في شركة عقارات بمدينة الفيوم، وبمجرد أن دخل معها المكتب الذي أوهمته أنه شركة عقارات، وفوجئ بباقي التشكيل يدخل معها وتعدوا عليه بالضرب وأجبروه على خلع ملابسه وتصويره عاريا

 وساوموه على دفع  مبلغ أو نشر الصور والفيديو، فاتصل بمحام صديقه علي أنه شريكه في تجارته وطلب منه أن يأتيه في العنوان المرسل له علي الواتس، وبمجرد وصول المحامي هب المجني عليه واقفا ليشتبك معه بالألفاظ لإيهام الجناة أنه جاد في احضار المبلغ وطلب منه إبلاغ الشرطة.

بلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان مدير أمن الفيوم  قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف وكليه وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة وتصويره عاريًا عنوة، وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم الي موقع البلاغ.

تبين أن كلا من  "هشام.خ، ومحمد ع، ويكتمل التشكيل  وفرح م، وصبحة م، وتامر ي، وهاني.م"، أجبروا المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولى وتصويره عاريًا  تحت التهديد، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا علي متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ  2000 جنيه.

وتمكنت القوة من القبض على 3 متهمين وفر 4 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة لم ينكروا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وبعد انتهاء التحقيقات تم إحالتها الي المحكمة لتنظر أولى جلساتها غدا السبت.

 

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 14-9-2024

البحيرة المسحورة، مزار سياحي في الفيوم طالته يد الإهمال (صور)

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم إيصالات أمانه توقيع إيصالات أمانة خطف مواطن صور فاضحة محكمة الفيوم وحدة سكنية نشر صور فاضحة

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة بشأن غريق البطس بالفيوم، وقوات الإنقاذ تؤجل البحث عن جثمانه للغد

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 14-9-2024

مصرع شاب وإنقاذ 12 آخرين في انقلاب تروسيكل بمصرف البطس بالفيوم

بتخفيضات 30%، وزير التموين يتفقد معرض أهلا مدارس بالفيوم

الأكثر قراءة

الظهور الثاني، محمد عبد المنعم يزين قائمة نيس لمواجهة مارسيليا في الدوري الفرنسي

موعد ومكان تشييع جنازة الفنانة ناهد رشدي

فاقد الوعي وفي العناية، آخر تطورات حالة فهد المولد بعد سقوطه من الدور الثاني (فيديو)

نجمة "لن أعيش في جلباب أبي"، من هي الفنانة الراحلة ناهد رشدي

وفاة الفنانة ناهد رشدي عن عمر ناهز 68 عاما

مش زي كل مرة، ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

طليقة أشرف حكيمي تشارك ظافر العابدين بطولة فيلم سينمائي

حبس عصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بمنطقة 15 مايو

منوعات

المزيد

امرأة تفقد بصرها مؤقتا بعد استخدام أحد أنواع صبغة الشعر

أبرزها فصل ديدان مخمورة عن غيرها، أبرز الأبحاث الفائزة بجوائز نوبل للحماقة 2024

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار السكر اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 14-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية