غدا، محاكمة تشكيل عصابي أجبروا مواطنا على التصوير بأوضاع مخلة

تنظر محكمة الفيوم الكلية، غدا السبت القضية رقم 2060 حصر كلي الفيوم، المتهم فيها تشكيل عصابي مكون من 7 أفراد بينهم سيدتان، بتهمة خطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن هددوه بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو بالتشكيل استدرجته إلى شقة تابعة لهم باعتبار أنها مكتب عقارات.

تفاصيل الأحداث

وترجع أحداث القضية إلي بداية العام الحالي 2024 عندما كان يبحث " أيمن. أ. ع " عن وحدة سكنية ليشتريها سكنا لا سرته، واتفق مع " عزيزة.م ع " باعتبار أنها موظفة في شركة عقارات بمدينة الفيوم، وبمجرد أن دخل معها المكتب الذي أوهمته أنه شركة عقارات، وفوجئ بباقي التشكيل يدخل معها وتعدوا عليه بالضرب وأجبروه على خلع ملابسه وتصويره عاريا

وساوموه على دفع مبلغ أو نشر الصور والفيديو، فاتصل بمحام صديقه علي أنه شريكه في تجارته وطلب منه أن يأتيه في العنوان المرسل له علي الواتس، وبمجرد وصول المحامي هب المجني عليه واقفا ليشتبك معه بالألفاظ لإيهام الجناة أنه جاد في احضار المبلغ وطلب منه إبلاغ الشرطة.

بلاغ لمدير أمن الفيوم

وكان مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان الفيوم يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف وكليه وإجباره علي توقيع إيصالات أمانة وتصويره عاريًا عنوة، وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم الي موقع البلاغ.

تبين أن كلا من "هشام.خ، ومحمد ع، ويكتمل التشكيل وفرح م، وصبحة م، وتامر ي، وهاني.م"، أجبروا المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولى وتصويره عاريًا تحت التهديد، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا علي متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ 2000 جنيه.

وتمكنت القوة من القبض على 3 متهمين وفر 4 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة لم ينكروا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وبعد انتهاء التحقيقات تم إحالتها الي المحكمة لتنظر أولى جلساتها غدا السبت.

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