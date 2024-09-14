تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه طعنا بسكين في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة حاتم مجدي عبد الله، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم أحمد إ- 31 سنة، وذلك بعد اتهامه بقتل صديقه ويدعى " فارس توبة " إلى جلسة الأول من أكتوبر القادم، وذلك للاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من العميد حسن ابو عقرب مأمور قسم شرطة ثان الفيوم يفيد ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين بسبب خلافات مالية على أثرها قام أحدهم بطعن الآخر بالسكين مزهقا روحه.

وانتقلت حينها الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان الفيوم برئاسه المقدم حسين هاشم رئيس مباحث القسم إلى موقع البلاغ وكشفت المعاينة الأولية وفاة شاب يدعى "فارس توبة" 33 سنة متأثرًا بجراحه بعد أن تلقى عدة طعنات بالسكين.

وتمكنت وقتها الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني ويدعي أحمد إ 31 سنة، وكشفت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات ماليه، بحي الصوفي دائرة القسم، واعترف المتهم بأنه لم يكن يقصد قتله، ولكن الغضب أعمى بصيرته وتملك الشيطان منه فقام بتسديد عدة طعنات للمجني عليه حتى أرداه قتيلًا في الحال، جرى آنذاك نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.