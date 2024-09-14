كيف تؤثر ضريبة الأرباح الرأسمالية سلبا على البورصة.. خبير يجيب

البورصة المصرية، يتابع عن كثب المستثمرون والمتداولون فى البورصة المصرية نتائج حسم الجدل حول الملف الشائك الخاص بالغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية، خاصة بعد التصريحات الاخيرة لـ وزير الاستثمار والتجارة الخارجيه حسن الخطيب، بدراسة إلغائها بالتعاون مع ادارة البورصة المصرية.

اقرأ التالى: أسباب تهافت المستثمرين على شراء الذهب ومفاجأة بنهاية 2024

مؤشرات التداول - فيتو

الاستمرار فى فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية من أكبر المعوقات التي تواجه البورصة

ومن جانبه قال الدكتور ايمن الزيات الخبير باسواق المال لــ “ فيتو ”: تعد ضريبة الأرباح الرأسمالية من أكبر المعوقات التي تواجه البورصة المصرية، وذلك يرجع الى تلك الاسباب:

أثرت على مستويات السيولة.

أدت إلى عزوف بعض المستثمرين المحليين والأجانب عن دخول السوق.

أصبح إلغائها ضرورة ملحة في سبيل تحقيق أهداف الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات.

اقرأ التالى: 120 دقيقة بورصة، تعرف على الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا

الفرق بين ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة

وتابع الزيات قائلا: تسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، أما ضريبة الدمغة، فهي ضريبة تطبق بنسبة مئوية في الألف على كل عملية بيع وشراء بمعاملات البورصة.

حركة تداولات ختام جلسة الخميس 12 سبتمبر 2024

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام حركة تداولات جلسة الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024، بإجمالي عدد عمليات بلغت 108 آلاف عملية تداول، حيث شهدت تعاملات جلسة ختام الاسبوع المنتهى تراجع للمؤشرات باستثناء صعود هامشي للمؤشر الرئيسي EGX30، بارتفاع أسهم البنك التجاري الدولي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 30497 نقطة.

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 7093 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة.

انخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 2914 نقطة.